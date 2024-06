Chamusca acolhe residência artística da Universidade Lusófona de Lisboa

Pelo segundo ano consecutivo o Edifício São Francisco, na Chamusca, acolhe a Residência Artística da Universidade Lusófona. Este evento, que decorre de 03 a 07 de junho, resulta do protocolo de parceria entre o Município da Chamusca e a Universidade Lusófona de Lisboa.

Durante esta semana, num contexto de profundas mudanças sociais e tecnológicas com grandes impactos nas práticas e processos educativos, a unidade curricular “Skynet: Desafios da Atualidade” oferece um espaço multi e interdisciplinar. Coordenada pelos professores João Sousa Cardoso e Orlando Franco, esta iniciativa tem como objetivo cruzar e explorar diversas competências e áreas do saber, abrangidas pelo Departamento de Cinema e Artes dos Media da Universidade Lusófona de Lisboa.

Os sete alunos, que irão participar ao longo desta semana na residência artística, são provenientes de cursos de licenciaturas e mestrados nas áreas do cinema, fotografia, artes visuais e som. Numa primeira fase, estes alunos tiveram oportunidade de contactar com um painel de convidados, tais como António Guerreiro, Edgar Pêra, Isilda Sanches, Isa Toledo e João Pombeiro, em seminários e masterclasses (na universidade). Agora, numa segunda fase, no contexto de residência artística, sob a tutoria e curadoria do artista Manuel Santos Maia, os estudantes serão desafiados a criar um ou vários projetos artísticos que reflitam sobre algumas temáticas da atualidade, de que é exemplo a Inteligência Artificial (A.I.), entre outros desafios.

A iniciativa termina no dia 7 de junho, pelas 16h, com a apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos ao longo da residência artística.