Teletejo também não escapa à onda de assaltos

As instalações da Teletejo, SA também não escaparam à onda de assaltos em Almeirim e com milhares de euros de prejuízos.



Pelo que o Jornal O ALMEIRINENSE apurou, as instalações foram assaltadas, no último mês e meio, por duas vezes. Numa delas foi roubado material, partido um portão de grande dimensão e duas carrinhas furtadas, que depois foram recuperadas na zona do Marquês, mas com danos muito significativos.

No outro assalto, fonte próxima da empresa, confirma o roubo de um camião que surgiu na zona do IC10.



As imagens captadas pelo sistema de vigilância da empresa foram entregues à GNR que está a investigar o caso.

