Desfile de campinos abre Feira Nacional de Agricultura em Santarém

Tal como manda a tradição, Santarém vai receber na manhã do próximo sábado, 8 de junho, o habitual desfile de campinos e de gado, que vão novamente percorrer as ruas do centro da cidade. A 70ª Feira do Ribatejo/60ª Feira Nacional de Agricultura realiza-se entre 8 e 16 de junho, no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), que este ano, assinala igualmente o seu 30º Aniversário.

A partir das 11h00 de sábado, 8 de junho, o acolhimento aos campinos na cidade vai contar com a presença de diversas entidades e grupos locais que vão animar a manhã em pontos estrategicamente definidos.

Assim, haverá Carambolas no entroncamento da Estrada Nacional 3 com a Avenida Afonso Henriques; ainda nesta via, junto do túnel que passa debaixo dos prédios urbanos, podem-se escutar os Cavaquinhos dos alunos da Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS); na Rua Pedro Santarém, junto do restaurante Quinzena, haverá uma demostração de danças Sevilhanas; junto ao W SHOPING, na Calçada 66, vão marcar presença os grupos EnXAmula-Gigantones e Dançarem, enquanto que no cruzamento das ruas João Afonso e 1ºDezembro, vai sair música da janela do primeiro andar do Conservatório de Música de Santarém.

No Largo Marvila, os palhaços do VETO – Teatro Oficina vão divertir a população e realizar uma arruada ao longo da manhã. Na Rua Guilherme Azevedo, junto à estátua que homenageia o homem que dá nome à rua, a animação estará a cargo de elementos da APPACDM e da Sociedade Recreativa Operária.

Mais acima, na Rua Teixeira Guedes, perto da porta onde em tempos funcionaram a loja e os estúdios de fotografia, Grandela Aires, os alunos do Conservatório de Música de Santarém apresentam uma sessão de acordeão; praticamente ao lado, na Rua Capelo Ivens, em frente ao Posto de Turismo, vão estar à disposição vários jogos do Mundo e diversos jogos tradicionais portugueses; ainda na Rua Teixeira Guedes, junto da Caixa Agrícola, vai atuar o Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito e, mais abaixo, no Largo Cândido dos Reis, junto ao ISLA, a animação vai pertencer ao Grupo Académico.