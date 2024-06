Presidente da República inaugura Feira Nacional de Agricultura numa edição histórica

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugurou no dia 8 de junho, a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo (FNA 24), certame que decorre no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, e que se prolonga até ao dia 16 de junho.

Este ano o evento tem um peso histórico significativo ao comemorar um triplo aniversário: os 70 anos da Feira do Ribatejo, o 60º aniversário da Feira Nacional de Agricultura e os 30 anos de atividade do CNEMA.

Na entrada principal do CNEMA o visitante é convidado a viajar numa exibição retrospectiva de todo o histórico do evento – a exposição “O Início” – o Presidente da República foi o primeiro a fazer o percurso e a saudar a iniciativa.

Pecuária Extensiva, é o tema deste ano, atividade que ocupa uma área de 64% da superfície agrícola útil em território nacional, o que por si só é facto merecedor de protagonismo no setor, acrescido papel determinante que representa na sustentabilidade e na preservação dos espaços rurais do país.

No âmbito da exibição de um breve excerto alusivo ao documentário sobre a história e evolução do evento, o Presidente da República salientou a importância do certame para a “agricultura portuguesa” e para os agricultores.

O chefe de estado português afirmou que a “feira representa muito por Portugal, pela agricultura portuguesa, pela riqueza natural portuguesa, pela biodiversidade, raças autóctones, pelo labor pelos agricultores, e por aquilo que é uma componente fundamental da riqueza do nosso país”, disse o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa vai voltar a visitar a feira na próxima quinta-feira, dia 13 de junho, juntamente com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.

Este domingo, 9 de junho, é o Dia de Almeirim na FNA24

Stand CIMLT

– 13h00 – Degustação de Sopa da Pedra

– 18h30 – Associação Cultural e Etnográfica Gentes de Almeirim – Showcooking e Degustação de Arroz Doce de Almeirim

Ao longo do dia

– Adega Cooperativa de Almeirim – Provas de Vinho

– Caralhotas de Almeirim – MovAlmeirim – Padeira D.ª Emília Caldeira

Nave C – Palco

– 11h00 – Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa

– 12h00 – Rancho Folclórico Universidade Sénior de Almeirim

– 14h00 – Rancho Folclórico Infantil Almeirim

– 15h00 – Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim

– 16h00 – Grupo de Dança e Dramatização Arco-íris – Centro de Recuperação de Almeirim

– 18h00 – Rancho Folclórico de Paço dos Negros

– 20h00 – Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo

– 20h40 – Revolution Dance Studio – Secção de Dança da Associação 20kms de Almeirim