Transmissão de Tarefas no Rotary Club de Almeirim – um novo Diretório e o desafio contra a Pólio

Decorreu na passada sexta-feira, dia 7 de junho, a cerimónia de Transmissão de Tarefas do Rotary Club de Almeirim, um dia após a comemoração dos 21 anos da sua fundação.

O evento teve início às 19h, na Rua Paul Harris, com a cerimónia da plantação da Árvore da Amizade, seguindo-se o jantar no Restaurante O Aviador onde decorreu a sessão oficial da Transmissão de Tarefas que incluiu a cerimónia de saudação às bandeiras, os agradecimentos ao diretório cessante, o balanço do ano rotário, a apresentação do novo Conselho Diretor, emblemagem de novos membros do Interact (menores de 18 anos) e reconhecimento do trabalho de dois membros do Rotary Club de Almeirim.

Na cerimónia, e apesar do mau tempo, estiveram presentes membros rotários de outros clubes do distrito rotário, bem como o governador cessante – David Valente, o governador entrante , Paulo Taveira de Sousa e governadora assistente, Manuela Franco (Rotary Club de Caldas da Rainha) e ainda Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim.

A Transmissão de Tarefas é a cerimónia que assinala o fim de um ciclo de trabalho de um ano rotário e o início de outro. O ano rotário não corresponde ao ano civil, pelo que junho é o mês reservado para a mudança de diretório. Para o ano rotário 2024/2025, o lema é a Magia do Rotary, numa alusão à capacidade que cada rotário tem em melhorar a comunidade onde se enquadra.

Os novos elementos que compõem o Conselho Diretor para o ano 2024/2025 são: José Alberto Garrido, Presidente; António Oliveira, 1º Vice Presidente e Tesoureiro, Arnaldo Xarim, 2º Vice Presidente; António Maximiano, Secretário e Filipe Teixeira, Protocolo. Do Conselho Fiscal é presidente António Barreira que deixa o Protocolo que desempenhou neste último ano. António Barreira foi agraciado com um diploma de Reconhecimento pela forma ética como desempenhou as funções de Protocolo.

No Interact, também houve Transmissão de Tarefas. Maria Eduarda Araújo passou o testemunho da presidência a Raquel Pereira. Foram ainda emblemados dois novos membros do Interact: Mariana e Caetana Machacaz. São duas irmãs de Alpiarça e a Mariana Machacaz, jovem com talento para o acordeão, já tinha recebido o galardão do Aluno Melhor Companheiro na última Festa da Juventude promovida pelo Rotary Club de Almeirim.

Durante o jantar o Governador Entrante Paulo Taveira de Sousa reconheceu o trabalho do Club de Almeirim e desafiou Armando Barreira, um dos fundadores do Rotary Club de Almeirim, presidente por duas vezes, e ainda uma voz empenhada na erradicação da pólio, um a escrever um livro sobre o trabalho desenvolvido pelo Rotary no combate à poliomielite.



Por seu turno, Pedro Ribeiro, reconhecendo a importância da vacinação no combate a doenças com elevada taxa de mortalidade, expressou a disponibilidade da autarquia em apoiar a publicação desta obra.

A noite terminou com o tradicional corte do bolo que assinalou os 21 anos da existência do Rotary Club de Almeirim.