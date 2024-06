Homem detido por roubo fica com apresentações periódicas à GNR

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Santarém deteve, no dia 3 de junho, um homem de 49 anos, por roubo, no concelho de Almeirim.

No âmbito de uma denúncia de roubo na via pública, no qual o suspeito subtraiu através de força física uns auriculares à vítima, uma mulher com 21 anos que circulava a pé no centro da cidade Almeirim, os militares da Guarda de imediato encetaram várias diligências para identificar e localizar o suspeito, tendo sido detido.

O detido, com antecedentes criminais, foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 5 de junho, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas e proibição de aproximação da vítima.