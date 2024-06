O lado menos visível de Daniel Bragança

No último jogo do Sporting, em casa, Daniel Bragança contou com o apoio da família e amigos mais próximos. Na bancada, vibraram durante o jogo e depois, já no relvado, juntaram-se à festa com Daniel e ainda tiveram várias fotografias para deixar registado o histórico dia. Este foi o segundo título do jovem do concelho, surgiu depois de um ano sem qualquer minuto em jogos oficiais e depois de ultrapassar uma lesão muito grave no joelho direito.

Para lá da irmã, da mãe, pai e namorada, estão ainda na imagem o núcleo familiar com o avô Manuel, avó Rosa, avó Cristina, Tia Paula, Inês, Bruno Bento, Gonçalo Cruz, Cristina, Mário, Salvador, Matilde e Kiko. Refira-se que o Gonçalo e o Bruno são os amigos de infância de Daniel que têm estado sempre próximos, apesar da distância e dos anos que já passaram, desde que o campeão nacional deixou o concelho para se radicar, primeiro na Academia, como residente, e agora na zona do Montijo. Todos tinham vestida a camisola 23, de Daniel Bragança.

Apesar de não passar muito tempo em Fazendas de Almeirim, Daniel Bragança, sempre que pode, visita o concelho, e até há bem pouco tempo, o cabelo era cortado na freguesia.

Os avós são também referências para o médio que, em declarações à SportingTV, dentro do autocarro que vai, levou a equipa do Sporting ao Marquês de Pombal, Daniel Bragança mandou um agradecimento especial durante os festejos dos leões: “Queria só mandar um beijinho para os meus avós, eles estão a ver-me em casa. Espero que zeles desfrutem de ver o seu neto campeão duas vezes pelo Sporting. Gosto muito deles e tenho-os sempre no coração”.

Mas na discrição, desde os tempos em que despertou o interesse dos leões num torneio José Peseiro, tem-se acentuado o sucesso do jogador. Os pais (Silvia e Pedro) mantiveram o estilo de vida, sempre com muito recato e poucas conversas sobre o filho que, quando chegou à equipa A, do Sporting se tornou, naturalmente, mais mediático. As presenças em Alvalade são regulares, mas só em ocasiões especiais há qualquer partilha nas redes sociais.

Dos tempos da escola em Alcochete vem a namorada Carolina Seixal. A jovem tem 26 anos e partilham vida no Montijo.

O menino de ouro do concelho é também agenciado pelo super empresário Jorge Mendes, o mesmo que representou Cristiano Ronaldo durante muitos anos, e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões e um contrato com o Sporting válido até 30 junho de 2027.