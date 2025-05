Alpiarça: Entrega de Bolsas de Estudo 2024/2025

A Câmara Municipal de Alpiarça vai entregar as Bolsas de Estudo relativamente ao ano letivo 2024/2025, a alunos com idade igual ou inferior a 30 anos de idade que frequentem o Ensino Superior.



A cerimónia vai decorrer no dia 10 de Maio, pelas 16h00 no Auditório da Câmara Municipal de Alpiarça.

O Município de Alpiarça, recebeu durante o mês de Novembro 46 candidaturas que após uma análise efetuada pelo Gabinete de Ação Social e de acordo com o novo Regulamento “Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior do Concelho de Alpiarça” publicado na 2ª serie do DR a 3 de Abril de 2023.

Foram aprovadas 44 candidaturas que se traduzem; Escalão A – 8 / Escalão B – 18/ Escalão C – 18

Foram Excluídas 11 candidaturas por diversos motivos descritos no regulamento supracitado.

O valor total a atribuir é de 15.000,00 € que será distribuído por escalão da seguinte forma:

– Escalão A = 480,00 € / – Escalão B = 385,00 € / – Escalão C = 290,00 €

Tendo em consideração o acréscimo de estudantes que ingressam o Ensino Superior e, dado que, a alteração efetuada ao regulamento contempla estudantes até aos 30 anos de idade, o Município de Alpiarça reforçou a rubrica para o ano 2025 em 1.000,00€, uma vez que, no ano transato o montante total era de 15.000,00 €.