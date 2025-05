ARPICA promove 7.ª Rota das Sopas em Alpiarça

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça (ARPICA) promove no próximo dia 31 de maio, pelas 12h30, a 7.ª edição da Rota das Sopas, um evento de cariz solidário que visa a angariação de fundos para a instituição.

O encontro gastronómico terá lugar no Parque do Carril, em Alpiarça, e promete uma tarde recheada de sabores típicos e convívio. No ano passado, foram apresentadas 16 variedades de sopas, confecionadas com o apoio de restaurantes, entidades e associações locais — uma diversidade que espelha a riqueza da tradição culinária da região.

Sob o lema “Do tacho para o coração: Festa de Sopas e Tradição!”, esta edição contará também com animação musical a cargo de Madeira Show.

A ARPICA convida toda a comunidade a juntar-se a esta iniciativa, contribuindo assim para o apoio aos idosos e reformados do concelho.