Professora e investigadora de Almeirim distinguida pelo Politécnico de Santarém

Cristiana Mercê (ao centro na foto), professora doutora na área do Desporto, foi distinguida com o Prémio Revelação pelo Instituto Politécnico de Santarém, no dia 6 de junho, no âmbito do 45º aniversário da instituição, numa cerimónia teve lugar na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

Durante a cerimónia foram atribuídos vários prémios, entre os quais os Prémios I&D do IPSantarém, prémios de investigação e desenvolvimento que distinguiram a excelência da produção científica, de nível nacional e internacional dos investigadores do IPSantarém, durante o ano 2023.

Cristiana Mercê ganhou o Prémio Revelação. A professora realiza a sua atividade profissional na ESDRM, tendo como principais áreas de lecionação e investigação o desenvolvimento motor, em específico a aprendizagem de ciclar e perturbações motoras.

Após ter alcançado o 1º Lugar nos prémios Ciência do Desporto (COP) na área de Psicologia e Pedagogia do Desporto no ano passado, este novo prémio vem reforçar o percurso de excelência da professora e investigadora de Almeirim.