Coruche celebra a cortiça, a cultura e o território entre 29 de maio e 1 de junho

A 16.ª edição da Feira Internacional da Cortiça decorre de 29 de maio a 1 de junho com um novo layout, que divide o certame em dois espaços complementares: o Pavilhão Multiusos, onde se concentra a fileira da cortiça, com a exposição “Cortiça: da Tradição à Inovação”, visitas guiadas e conferências com os principais agentes do setor; e o Parque do Sorraia, onde se instalam a tenda dedicada à economia local, a área de restauração Sabores do Montado, os produtores regionais, o Wine & Cork, os espetáculos, a exposição de ovinos Suffolk e a programação infantil dedicada ao Dia da Criança e do Sobreiro. De Marco Rodrigues a NENA, da banda Resistência ao Tio Tobias, passando pelo Coruche Fashion Cork com apresentação da atriz Melânia Gomes, pelo colóquio “Montado e Cortiça, Resistir e Reinventar!”, pelas provas vínicas do Wine & Cork ou pela Corrida das Pontes e da Família, a FICOR 2025 promete quatro dias intensos de experiências e encontros em torno do que melhor define Coruche: o montado, a inovação, a identidade cultural e o saber-fazer do território. Promovida pelo Município de Coruche com o apoio de múltiplos parceiros institucionais e o patrocínio da marca BYD como viatura oficial, a FICOR 2025 volta a afirmar-se como a grande montra nacional da fileira e como espaço vivo de diálogo entre tradição, criatividade, sustentabilidade e futuro.

Este ano, a FICOR apresenta uma estrutura física renovada e funcional, pensada para reforçar a identidade dual do certame: por um lado, o conhecimento e a especialização técnica da fileira da cortiça; por outro, a riqueza económica, criativa e comunitária do território. No Pavilhão Multiusos, centro nevrálgico da cortiça, estará patente a exposição “Cortiça: da Tradição à Inovação”, que dará corpo ao percurso da matéria-prima portuguesa mais internacional, desde a extração à experimentação contemporânea. Ali se concentram também os momentos de reflexão e aprofundamento técnico, com a realização de conferências e colóquios em parceria com a Associação de Produtores Florestais de Coruche (APFC), a FILCORK – Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça e o Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça.

Em paralelo, o Parque do Sorraia torna-se um centro pulsante de convívio, sabores e cultura, com a instalação da grande tenda dedicada à atividade económica do Concelho. Neste espaço, onde se cruzam produtores, artesãos, instituições e marcas locais, encontram-se também as tasquinhas Sabores do Montado, o Wine & Cork – zona de provas de vinhos, debates e venda direta –, a exposição de ovinos Suffolk e o palco principal da FICOR, onde decorrem os concertos e espetáculos ao longo dos quatro dias de certame.

Cultura, espetáculo e identidade local



A programação da FICOR 2025 conjuga grandes nomes da música portuguesa. A 29 de maio, o fadista Marco Rodrigues sobe ao palco e, no dia 30, a música encontra a moda com a realização do Coruche Fashion Cork, apresentado por Melânia Gomes, onde se mostram os coordenados e o calçado criados no âmbito do Concurso de Ideias e Criatividade, numa passerelle que conta com manequins profissionais, modelos locais e a participação ativa do comércio da vila. Nessa mesma noite, Nena atua no Parque do Sorraia, numa celebração da nova geração da música portuguesa. Já no sábado, 31 de maio, a icónica banda Resistência traz consigo o legado da melhor música nacional, com um toque de de intervenção. No domingo, 1 de junho, a FICOR dedica-se inteiramente ao Dia da Criança e do Sobreiro, com animação durante todo o dia, teatro musical, espetáculo com o Tio Tobias e showcooking infantil com o projeto Pitada do Pai, protagonizado pelo chef Rui Marques.

Debate e tradição no centro do programa

A componente técnica e científica da FICOR ganha relevo com a realização de três conferências temáticas, cujos programas serão anunciados em breve, entre as quais o Seminário Anual do Centro de Competências, no dia 29, ao início da tarde, a anteceder a inauguração, não esquecendo o colóquio “Montado e Cortiça, Resistir e Reinventar! Produção e Indústria à Procura de Soluções!”, agendado para 31 de maio. Promovido pela APFC, o colóquio pretende lançar um debate franco entre produtores e indústria sobre os grandes desafios da fileira e os caminhos possíveis para garantir a resiliência do montado, a valorização da cortiça em todas as suas formas e a sustentabilidade económica e ecológica do setor.

Também a tauromaquia está bem representada: a manhã de sábado começa com o Concurso de Pegas e a tarde traz consigo a aguardada Corrida de Toiros, com início às 16 horas na Monumental do Sorraia. Miguel Moura, Guillermo Hermoso de Mendoza e António Telles Filho compõem o cartel de dinastias que lidará toiros da ganadaria Passanha. Pegam os Amadores de Coruche e o grupo vencedor do concurso matinal. A iniciativa é promovida pela empresa Toiros com Arte.

Visitas, experiências e saber partilhado

Durante todos os dias da feira, o público poderá participar em visitas guiadas ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça, espaço de educação e interpretação ambiental que constitui uma âncora científica e simbólica do território. No dia 30 de maio, mediante inscrição, será possível visitar unidades industriais da cortiça, numa iniciativa organizada em colaboração com a Corticeira Amorim, que se associa também à exposição principal com cedência de materiais.

A FICOR 2025 conta ainda com o envolvimento de dezenas de parceiros no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, bem como com o patrocínio da marca BYD, responsável pela viatura oficial da feira, afirmando um compromisso claro com a inovação tecnológica e a mobilidade sustentável. Entre a raiz e o futuro, entre a terra e o mundo, entre os saberes dos anciãos e os gestos que inventam o amanhã, a FICOR 2025 volta a abrir em Coruche um lugar de encontro, conhecimento, celebração e futuro em torno da cortiça.