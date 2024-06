Pedro Ribeiro prefere poupar nas festas e gastar em obras

A divulgação do programa das Festas da Cidade 2024, que decorrem de 15 a 23 junho, está definido e a grande expectativa prende-se com o concerto de Maninho. No evento que decorre nos Jardins da Biblioteca, largo da Escola Moinho de Vento e Av. 25 de Abril, haverá ainda: Sons do Minho, Nuno Norte, MT Rock 80’s, Five Vox, Indecisa, picarias e tasquinhas.

Numa resposta aos comentários negativos que surgiram nas redes sociais, Pedro Ribeiro disse que “somos, efetivamente, uma cidade em crescimento porque temos boa qualidade de vida. Porque temos serviços que disponibilizamos. Porque temos contas em dia. Por tudo isso não há dinheiro para gastar centenas de milhar de euros em festas.”

O autarca detalhou ainda que “há quem entenda que os impostos devem ser mínimos e os serviços máximos. Que as festas máximas e as obras tb. Como em tudo na vida não há situações perfeitas nem as verbas são ilimitadas. Há como já referi quem gaste meio milhão em festas. O mesmo meio milhão que vai custar a 2.ª fase da escola EB 23 Febo Moniz. É possível fazer tudo? Não. Eu prefiro fazer a escola. Por fim, as coletividades aproveitam e muito estas festas. Sendo que muitas vezes quando há muita gente nem são os melhores dias em termos financeiros”.

As festas deste ano devem ter um custo a rondar os 70 mil euros e na argumentação utilizada pelo autarca que prefere fazer obra, em vez de gastar em festas. Ora, o Jornal O ALMEIRINENSE sabe que nos últimos 10 anos foram feitas várias obras que variaram entre os 400 e 600 mil euros, tais como: Construção da sede da Força Especial de Bombeiros, 1.ª Fase do Centro de Interpretação Histórica, reabilitação da escola Moinho de Vento e Paço dos Negros, crematório, reabilitação das piscinas, Ponte D. Manuel, ciclovia Moinho Vento – Barreira Branca e, casa mortuária Fazendas de Almeirim, Creche de Almeirim, Largo do Moita, reconversão da escola de Fazendas de Almeirim para edifício da Junta e remodelação da Febo Moniz.

Tal como nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Almeirim organiza ainda quatro noites de animação com Dj´s, na Arena d’Almeirim e também uma corrida de quase 10 kms para 150 atletas.