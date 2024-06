Não sabemos como AGRADECER!

Foi maravilhoso ver alegria dos voluntários com o êxito deste evento. Saudaram com

uma extrema alegria, sincera, o sucesso atingido neste festival infantil solidário do

passado dia 1 de junho que ocorreu na Arena d’ Almeirim.

Agradecemos por terem acreditado nesta nossa ideia e nos terem apoiado desde o

primeiro instante que vos foi lançado este desafio!

Muito obrigado pelo vosso entusiasmo e dedicação genuína em ajudar-nos em tudo….

Sim, em tudo!!! Falta patrocínios? Vamos resolver! Faltam mesas? As mesas

apareceram! Faltam toldos? Os toldos aqui estão! Faltavam equipamentos de frio? E,

eles apareceram… Não sabemos explicar, foi mágico!!! O problema existia e, de

imediato aparecia a solução… foi INCRIVEL! EXCECIONAL!

A quantidade de energia e o tempo que esta equipa dedicou a todos os trabalhos,

problemas que iam sugerindo foram incríveis! Adoramos trabalhar com esta equipa

maravilhosa de voluntários e seremos eternamente gratos por todas as suas

contribuições (que foram imensas). Obrigada! Que Deus os abençoe com coisas

maiores por esta sua generosa contribuição. Obrigado por este voluntariado incrível,

agradecemos

o vosso ESFORÇO

a vossa DEDICAÇÃO

a vossa ALEGRIA

o vosso AMOR

dedicado à causa RITINHA LAÇAROTE!



Obrigado a todos os maravilhosos voluntários por investirem tanta energia e tempo

neste belo evento. Obrigado, Vera, Paulo, Guida, Célia, Quim, Carmen, Ana, Vânia,

Tamara, Susana, Sónia, Ricardo, Nádia, Miguel, Olga, Pedro, Alda, Fátima, Sérgio, Paula, Cláudia, Elisabete, Francisca, Inês, Mariana, Andreia, Nuno, Júlia, Mónica, Martim, Rita, Beatriz, Leonor, Tomé, Carlos, Duarte, Salvador, Margarida, Mia, associação CativarT … desculpem se nos esquecemos de alguém!

Todos NÓS estamos de parabéns! Cumprimos um pedido do Santo Papa Francisco:

Fomos TODOS “surfistas do AMOR”. Enfrentamos a onda e, sem medo, fomos na

crista até ao final!

Por fim, resta-nos desejar a estes voluntários o retorno do bem que desejaram, sem

outra intenção, a não ser a felicidade e o bem-estar da nossa doce princesa Maria

Rita. Com este evento conseguimos dar mais conforto e bem-estar à Maria na medida

em que conseguimos 4 meses de tratamentos.

“Não podemos mudar o mundo, mas, podemos mudar o mundo de alguém!

A organização,

Ana Rita Cardigos (mãe) e João Pedro Rabita (GRANDE AMIGO)