NERSANT apresenta Sistema de Incentivos

É empreendedor e empresário? Está disponível para a sub-região da Lezíria do Tejo, que contempla 11 concelhos da região, o Sistema de Incentivos de Base Territorial que apoia a criação ou expansão de micro e pequenas empresas. A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai apresentar incentivo na Startup Santarém, no dia 19 de junho, pelas 16:00h. As inscrições são gratuitas.

Este apoio do Portugal 2030 tem como objetivo contribuir para o emprego, modernização e resiliência das economias locais, apoiando investimentos de pequena dimensão para criação de micro e pequenas empresas e para a expansão ou modernização da sua atividade, com uma taxa de financiamento de até 50%.

No âmbito deste Aviso, é apoiada a criação de micro e pequenas empresas (até 3 anos), bem como a expansão ou modernização empresas, com pelo menos 3 anos de atividade, designadamente através do aumento de produção, integração em cadeias de valor e expansão de redes empresariais ou outros projetos de ganhos de escala.

Podem candidatar-se a este Aviso micro e pequenas empresas da sub-região da Lezíria do Tejo, que compreende os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. O projeto apoia investimentos empresariais com despesa elegível entre 25.000 e 300.000 euros, sendo a taxa de financiamento de 50% para territórios de baixa densidade – que corresponde aos Municípios da Chamusca e Coruche e à União das Freguesias de Casével e Vaqueiros do Município de Santarém – e de 40% para os investimentos localizados nos restantes territórios.

São elegíveis atividades do setor da indústria (divisões 05 a 33 da CAE), bem como do setor do alojamento (divisão 55 do CAE) e restauração (divisão 56 do CAE). São admitidas para apoio, despesas com ativos corpóreos, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos, e a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções sempre que devidamente justificados e despesas com ativos incorpóreos, incluindo a transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e internacionais, licenças, conhecimentos técnicos não protegidos por patente, e software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim.

São ainda apoiadas as auditorias para certificação / normalização, planos de marketing, serviços de engenharia relacionados e essenciais à implementação do projeto de investimento (não podem exceder 5% do total das despesas elegíveis da operação); custos de serviços de consultoria especializados, prestados por consultores externos, que não constituam uma atividade contínua nem periódica, nem estejam relacionados com o normal funcionamento da atividade dos beneficiários, incluindo despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou de revisores oficiais de contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento (não podem exceder 1.000 euros.); custos associados à certificação de produtos, processos ou serviços, custos de conceção e registo de novas marcas.

Os empreendedores ou empresas interessadas em esclarecer-se em relação ao Sistema de Incentivos de Base Territorial para a Lezíria do Tejo, podem participar gratuitamente na sessão de informação organizada pela NERSANT. A reunião acontece no dia 19 de junho, às 16:00h, na Startup Santarém, devendo os interessados registar a sua intenção de participação em https://link.nersant.pt/AGENDA1326.

A 1.ª fase de candidaturas ao Sistema de Incentivos de Base Territorial para a Lezíria do Tejo encerra às 18:00h do dia 31 de julho, estando a NERSANT disponível para elaborar as candidaturas de empresas interessadas em candidatar-se a este apoio. Para mais informações, está disponível a Direção de Inovação e Qualificação da NERSANT através dos contactos portugal2030@nersant.pt.