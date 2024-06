9.º encontro escolinhas do Mister Fininho

O No próximo dia 22 junho, o grupo de antigos atletas do “Mister Vitor Fininho” voltam a organizar um encontro, este ano com homenagem também ao capitão Rafael Trincão.



Este é o 9.º encontro anual das escolinhas do Mister Fininho.



O evento começa com homenagem ao Major Caetano no cemitério de Almeirim pelas 9h45. Depois no Campo de Futebol de 7, junto ao Pavilhão Alfredo Bento Calado, 10h30 realiza-se um jogo de futebol.



A seguir há um almoço convívio.