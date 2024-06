Alpiarça enche-se de vida no Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana

A 1.ª edição do Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana decorreu este fim-de-semana, em Alpiarça, e fez as delícias das várias milhares de pessoas que apreciam os sabores tradicionais do Ribatejo e que por ali passaram. No domingo, cerca de 500 pessoas participaram na 1.ª Mini e Meia Maratona “Alpiarça Terra de Melão”.

Na sessão inaugural, a presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, sublinhou a importância desta iniciativa, por “apelar às nossas raízes e memórias”, referindo que este festival marca o início de um projeto de afirmação dos sabores tradicionais de Alpiarça, envolvendo cozinheiros e a restauração local, bem como a promoção da rica gastronomia e doçaria tradicionais.

Com o objetivo de apelar à sustentabilidade, o Município de Alpiarça optou por desenvolver um kit de barro, para todos os que quisessem provar as iguarias das tasquinhas presentes no local pudessem fazê-lo de forma ecológica, preservando as raízes de sabor, aproximando esta experiência às refeições de antigamente.

Para além da gastronomia, estiveram os showcookings e aulas com cozinheiros locais, que desvendaram alguns dos segredos dos pratos mais apreciados da região. O Festival contou ainda com muita música e atividades para os mais pequenos.