Solidariedade de Almeirim para o Mundo!

Num gesto que testemunha o espírito de solidariedade de individuais e empresas em Portugal, a APOIAR – Associação Portuguesa de Apoio a África fechou, no dia 26 de junho, um contentor de donativos em Almeirim, para dar apoio às comunidades mais desfavorecidas de Moçambique.

A iniciativa contou com apoio fundamental dos colaboradores da Câmara Municipal de Almeirim, que se dedicaram a carregar o contentor com todos os donativos recebidos pela Associação. Em Moçambique, estes produtos serão entregues a mães de bebés que completam a formação em saúde e nutrição materno-infantil, lecionada pelos formadores da APOIAR, em parceria com as Direções Distritais de Saúde moçambicanas. Entre os donativos enviados encontram-se roupas, sabonetes, fraldas de pano, lençóis, toalhas e caixas-banheira, fundamentais para melhorar as condições de vida das mães e bebés que vivem em condições de pobreza extrema.

Outros donativos como materiais pedagógicos, brinquedos roupa e sapatos foram incluídos para as crianças das duas escolinhas pré-escolares geridas pela APOIAR, em Moçambique. Estes recursos ajudarão a proporcionar um ambiente de aprendizagem mais enriquecedor e confortável para as crianças, incentivando o seu desenvolvimento (educação para a transformação social).

Os jovens dos projetos da APOIAR também serão beneficiados com a doação de materiais desportivos e livros – angariados por várias bibliotecas municipais do distrito de Santarém – e que se traduzem em novas oportunidades de leitura e aprendizagem.

A APOIAR – Associação Portuguesa de Apoio a África agradeceu profundamente a generosidade de cada doador, o apoio logístico da Câmara Municipal de Almeirim e a confiança de todos aqueles que apostaram nesta ONG (com 29 anos de existência), para fazer os seus donativos chegar ao terreno.

Joana Ahrens Teixeira, responsável de Comunicação da APOIAR, refere que o dia de envio de um contentor “é sempre um dia de grande emoção para a APOIAR” e que representa um importante passo para melhorar as condições de vida das comunidades mais desfavorecidas, em Moçambique.

O Jornal O Almeirinense testemunha, mais uma vez, esta ação solidária que é um exemplo vivo do espírito comunitário e da capacidade de união do nosso país, mostrando que, juntos, podemos fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.

Parceiros da APOIAR nesta iniciativa:

All Cost, Artsana – Chicco, Brandcare, Câmara Municipal de Almeirim, Colégio Mira Rio, Colégio Planalto Infantil, Colégio Sáo Tomás, Dress a Girl, Agrupamento de escolas Alexandre Herculano – Santarém, Agrupamento de Escolas Vale de Aveiras, Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, Jardim Escola João de Deus, Formiguinhas Solidárias, Federação Portuguesa de Andebol (FPA), Leroy Merlin, Lusitanos, O Clube Junior – ATL, Totto – Camirra, Fundação JMJ, Canal Panda, Banco do Bébé, Oficina da Alegria, Colégio Vale dos Príncipes, Biblioteca Municipal Santarém, Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, Biblioteca de Aveiras e Azambuja, Biblioteca Municipal de Almeirim.