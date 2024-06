Veteranos do Tenisalmeirim terminam Campeonato Nacional de equipas no pódio

A equipa de veteranos +50 masculinos da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim terminou o Campeonato Nacional no 3º lugar, depois de ter derrotado o Albi Sport Clube, de Castelo Branco. A equipa almeirinense apurou-se diretamente para o quadro principal depois de se ter sagrado campeã regional.

O grupo capitaneado por José Rodrigues e que integra Paulo Afonso, Rui Santos, Pedro Alves, Gonçalo Pestana, Ricardo Cardoso e Gonçalo Andrade disputou o grupo 1 do Campeonato Nacional de equipas que decorreu no Jamor.

Na jornada inaugural, a equipa almeirinense cedeu frente ao Clube Ténis de Viana por 5-0, com Gonçalo Pestana, Paulo Afonso e Rui Santos a cederem os singulares e José Rodrigues/Ricardo Cardoso e Pedro Alves/Gonçalo Pestana os pares.

Na 2ª jornada, frente ao Clube VII, Rui Santos e Pedro Alves cederam o singular, mas José Rodrigues conquistou um ponto para o Ténis Almeirim ao vencer Gonçalo Valente por 2/6, 6/2 e 11-9 no decisivo Super Tie-Break. Em pares, José Rodrigues/Ricardo Cardoso e Pedro Alves/Rui Santos cederam os dois encontros.

Na 3ª e ultima jornada, vitória para a equipa da Associação 20kms de Almeirim por 4-1 frente ao Albi SC, de Castelo Branco. Em singulares, Gonçalo Pestana venceu por duplo 6/0, Pedro Alves por 3/6, 6/1 e 10-6 e José Rodrigues por 6/1 e 6/0. Em pares, Pedro Alves e Ricardo Cardoso saíram vencidos no Super Tie-Break mas Gonçalo Pestana e Paulo Afonso venceram por duplo 6/3.

Com este resultado, a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim somou 5 pontos ficando no 3º lugar do grupo. A competição veio a ser ganha pelo Clube Ténis de Viana.

O Campeonato Nacional de equipas de veteranos +50 decorreu entre os dias 19 e 23 de junho nos court’s de terra batida do Complexo Desportivo do Jamor.

Equipa feminina de +45 fecha mais uma participação no Campeonato Nacional

A equipa de veteranos +45 feminina da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim participou mais uma vez no Campeonato Nacional de equipas, depois de se ter sagrado campeã regional da Associação de Ténis de Leiria.

A equipa capitaneada por Ana Paula Rosário e composto por Isabel Carvalho, Helena Palhas e Sara Pereira ficou no 4º lugar do grupo 2 depois de disputadas as três jornadas que decorreram nos court’s do Complexo Nacional do Jamor.

Na 1ª jornada, a equipa almeirinense cedeu frente ao Lawn Tennis Clube da Foz por 3-0, com Helena Palhas e Isabel Carvalho a terem jogado os singulares e Sara Pereira e Ana Paula Rosário a jogarem o par.

No segundo dia de competição, a Associação 20kms de Almeirim cedeu frente ao The Campus, com Sara Pereira e Isabel Carvalho a terem jogado os singulares e Helena Palhas e Ana Paula Rosário o par.

Na 3ª e última jornada, o Ténis Almeirim cedeu frente ao CIF com os dois singulares a terem sido protagonizados por Ana Paula Rosário e Isabel Carvalho, enquanto Helena Palhas e Sara Pereira a terem jogado o par. O CIF acabaria por se tornar o novo Campeão Nacional de equipas.

A equipa de veteranas +45 da Associação 20kms de Almeirim contou, para este campeonato nacional, com o apoio da Teletejo e do restaurante O Pinheiro.

O Campeonato Nacional de equipas disputou-se entre os dias 19 e 23 de junho nos court’s de terra batida do Jamor.