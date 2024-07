Pais dão nota positiva à alimentação nas escolas

Durante o ano letivo tivemos 2023-2024, nas escolas do concelho 810 pais almoçaram no âmbito do projeto “Pai, mãe… convido-te para almoçar”.

Foram mais 270 em relação ao ano letivo passado. Das 810 pessoas, a 96% avaliaram de bom e/ou excelente as refeições e apenas duas deram nota negativa.



“Este é resultado de uma alimentação de excelência que só é possível com o empenho de muitas dezenas de pessoas que começam a trabalhar todos os dias muito cedo. A nossa aposta numa alimentação saudável é para continuar”, destaca Pedro Ribeiro.



No final de um texto divulgado nas redes sociais, o Presidente da Câmara deixou ainda dois desafios: “O primeiro é virem almoçar à escola com os vossos filhos e o segundo é fazer com que cada vez mais alunos almocem nas escolas.”