O Município da Chamusca leva a cabo pelo terceiro ano consecutivo, o programa municipal “Fit, Fun & Splash – Verão no Parque”, com o objetivo de promover a dinamização do Parque Municipal, um dos mais bonitos da região.

A iniciativa volta a reunir diariamente de 15 de julho a 16 de agosto um conjunto de atividades desportivas (Zumba, Pilates, Localizada, Treino Pais e Filhos e Trei­no em Circuito, para todas as idades), dirigidas a todas as famílias do Concelho, particularmente a crianças e jovens.

Do programa destaque para Zumba Kids (segunda-feira), Pilates (terça-feira), Localizada (quarta-feira), Pais e Filhos (quinta-feira) e Treino de Circuito (sexta-feira). Todas as atividades têm início às 19h.

Ao sábado (20 de julho e 10 de agosto), as crianças e jovens poderão desfrutar de um conjunto de atividades aquáticas com insufláveis de água, ideais para os dias quentes de verão (11h às 19h). Esta atividade decorre no Jardim Joaquim Maria Cabeça.

Recorde-se que o Parque Municipal da Chamusca é um excelente local para passar um dia em grande, quer seja para a pática de atividades desportivas ou para desfrutar de um piquenique em família ou com amigos.

Todas as atividades da iniciativa Fit, Fun & Splash! – Verão no Parque Municipal são gratuitas. Qualquer pessoa pode usufruir de cada uma delas, não sendo obrigatória a inscrição prévia. No entanto, a inscrição deve ser efetuada caso os participantes pretendam ficar abrangidos pelo seguro da atividade, que pode ser feita através do link: https://bit.ly/InscriçãoFitFunSplashParque2024.