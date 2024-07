Falcoaria tinto 2011’ um dos grandes vencedores do Concurso Vinhos do Tejo 2024

‘Enóloga branco 2022’, da ODE Winery, em Vila Chã de Ourique, Cartaxo; e ‘Falcoaria tinto 2021’, do produtor Casal Branco, em Almeirim, foram os grandes vencedores do Concurso Vinhos do Tejo 2024, ao serem distinguidos com prémio Excelência. A organização da competição premiou ainda os melhores vinhos das castas mais plantadas e rainhas da região do Tejo. Assim, sagraram-se vencedores o ‘Reserva das Pedras Fernão Pires branco 2018’, da Quinta da Alorna, e o ‘Casa da Atela Castelão Vinhas Velhas tinto 2021’, da Quinta da Atela.

Este quarteto de cintilantes vinhos e os cinco medalhados com Grande Ouro – ‘Reserva das Pedras Fernão Pires branco 2018’, da Quinta da Alorna; ‘Senhora Companhia Vinho Novo tinto 2023’, da Companhia das Lezírias; ‘Dona Anca Grande Reserva tinto 2020’, de Anca Martins; ‘Bridão Late Harvest branco 2022’, da Adega do Cartaxo; e ‘Varandas Licoroso branco 2010’, da Adega de Almeirim – vão estar à venda nas lojas da Rota dos Vinhos do Tejo: on-line, em www.rotadosvinhosdotejo.pt, ou no número 85 da Rua de Coruche, em Almeirim, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00.

Com o objetivo de premiar vinhos com garantia de qualidade e sentido de origem, ou seja, referências que enverguem o selo de Denominação de Origem Controlada – DOC do Tejo – ou Indicação Geográfica – IG Tejo, a XIV edição do Concurso Vinhos do Tejo realizou-se nos dias 21 e 22 de maio, no auditório da Casa-Museu dos Patudos, em Alpiarça, Cidade do Vinho 2024, num cluster a que se juntam Almeirim, Cartaxo e Santarém. Promovido pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e presidido pelo sommelier e consultor dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão, esta edição teve o mais concorrido painel de jurados de sempre, com cerca de 50 participantes, vindos de norte a sul do país, entre enólogos, provadores profissionais, críticos de vinhos, jornalistas, bloggers, instagrammers, sommeliers e compradores, na sua maioria com assiduidade nos dois dias. No que toca a vinhos, foram 216 as referências avaliadas em prova cega. O anúncio e a entrega de prémios aconteceram no dia 21 de junho, durante a Gala Vinhos do Tejo, evento que contou com a presença de mais de 400 pessoas e teve lugar na ODE Winery, em Vila Chã de Ourique, Cartaxo.