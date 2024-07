Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria de 12 a 14 de julho em Foros de Salvaterra

Foros de Salvaterra vai estar em festa de 12 a 14 de julho com as Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria. Os festejos contam, entre outras iniciativas, com espetáculos musicais, tasquinhas, ranchos folclóricos, dança e iniciativas religiosas.

Numa organização da Associação dos Amigos das Festas de Foros de Salvaterra, o arranque está marcado para sexta-feira, 12 de julho, pelas 18h30, com animação com a banda “O Cavalinho”, seguindo-se a abertura das tasquinhas (19h), as atuações do Rancho Regional dos Foros de Salvaterra (20h) e do Rancho Etnográfico dos Foros de Salvaterra (20h30). O baile com Vítor Vilela está programado para as 21h e o espetáculo com Sons do Minho para as 23h. Na programação deste primeiro dia, há também uma vacada (23h30) e atuação do DJ “CMYKE” (01h).

Sábado, 13 de julho, o programa inicia com Alvorada (08h), Gincana Auto (14h30), abertura do recinto (15h) e Touro à Corda (19h). À noite, destaque para a atuação do grupo O Batuque (20h) e do grupo Dream Dancing (20h30). Segue-se Baile com Laginha (21h), espetáculo com Banda Red (23h), vacada (23h30), sessão de fogo de artifício (01h) e atuação de DJ Nana/ AfricanGroove (02h).

Para o último dia, domingo, 14 de julho, está programada alvorada (08h), abertura do restaurante (13h), jogos tradicionais (14h30) e a tradicional Missa e Procissão (celebração Mariana – no recinto das festas). Para as 19h está agendada largada de vitelos à moda dos Foros. A noite será animada com atuação do grupo MC Company (20h) e do grupo AC Academy (20h30). Pelas 21h começa o baile com Jorge Paulo & Susana e duas horas depois (23h) sobe ao palco o artista Fernando Correia Marques. As festividades encerram com atuação do DJ Tiago Leiria (00h30).