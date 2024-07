Javalis originam “bate boca” de Inês Sousa Real e Pedro Ribeiro

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, denunciou o abate de sete javalis na Serra da Arrábida, em frente a crianças. Em resposta, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, mostrou-se “muito triste” e disse que o caso não se podia repetir. Mas o Clube da Arrábida desmentiu a dirigente partidária, considerando lastimável que “o PAN difunda notícias que não correspondem à realidade e que a ministra, em resposta, condene uma ação que não conhece e que é perfeitamente legal”.



Pedro Ribeiro, na sua página de facebook, partilhou a noticia do abate dos javalis e lembrou que o excesso desta espécie está a “destruir dezenas de milhões de euros de produtos agrícolas. Só no milho são 8 milhões por ano. Prejuízos que ninguém paga. Prejuízos de que ninguém fala porque na verdade na política não se fala nem se defende a sério quem nos coloca o “pão” na mesa. Mas no dia que não houver agricultura no campo o ambiente fica pior e os animais vão procurar alimento nas cidades.”



Ora este comentário nas redes levou a uma resposta da porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza, a responder e argumentar:

“O Sr. Presidente acha correto que se pegue numa arma (carabina) à frente de crianças (!), a par das pessoas que por ali também estavam, e se mate os animais? Para além de existir legislação que regulamenta a atividade cinegética e que não permite este tipo de atuação, o que foi feito, a comprovar-se é de uma profunda irresponsabilidade e deve ser objeto de inquérito disciplinar. Para além do impacto negativo das crianças terem presenciado o abate dos animais, que estavam habituados à presença humana e a ser alimentados no local, podiam ter ferido uma criança. Esta atuação foi de uma profunda irresponsabilidade e desumanidade! E isso não muda consoante a paisagem seja urbana ou rural!

Mas a discussão não se ficou por aqui e Pedro Ribeiro contra-argumentou. “Eu não sei o que foi feitio em concreto e tenho para mim que os serviços públicos fazem as suas intervenções com o objetivo de garantir a segurança de todos. E muita vez é preciso perceber do outro lado o que os levou a fazer assim. Sendo que o problema de fundo se mantém. Há um excesso de javalis que precisa de ser reduzido e isso, só se faz pela via da caça. Tudo o resto é idealismos de um mundo virtual.”