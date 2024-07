Câmara de Almeirim retoma projeto do Parque Urbano de Benfica do Ribatejo

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou em Reunião de Câmara, do passado dia 15 de julho, o projeto para a construção do Parque Urbano de Benfica do Ribatejo.

A ideia foi iniciada em 2018, com a compra de cinco hectares de terreno à Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo com o objetivo de construir dois novos espaços: Um parque urbano e um novo campo de futebol. Contudo a pandemia acabou por prejudicar a sua concretização. Já em 2022, a autarquia iniciou a construção da iluminação e a delimitação do espaço.

A obra será agora retomada e segundo Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, a aprovação do projeto permite lançar “aquilo que é a primeira verdadeira fase desta obra”.

Em 2022, o autarca justificava que a execução da empreitada tinha ser de forma faseada porque é “um investimento importante, mas caro. Por isso, terá de ser feito aos poucos”, acrescentando que os dois anos pandemia Covid-19 “não ajudaram e as prioridades foram outras”.

O parque urbano, que terá zona verde, desportiva e de lazer é percepcionado pela população como um projeto fundamental para melhorar a qualidade de vida da população e da freguesia.