Colisão com trotinete provoca um ferido grave em Almeirim

Um homem com cerca de 55 anos ficou ferido, com gravidade, na sequência de uma colisão entre uma trotinete elétrica, onde seguia, e um veículo ligeiro de passageiros, na manhã desta quarta-feira, dia 17 de julho, na rotunda da Circular Urbana, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, com o impacto do acidente a vítima sofreu várias lesões no corpo, tendo sido estabilizado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do HDS, que acabou por acompanhar o mesmo para o Hospital de Abrantes.

Para o acidente, cujo alerta foi dado pelas 8h55, foram chamados 11 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, VMER e GNR, apoiados por quatro viaturas.

O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação esteve no local a investigar as causas do acidente.