Trânsito na rotunda da Zona Norte totalmente reaberto ao fim de seis horas

O trânsito na rotunda da Zona Norte, em Almeirim, foi totalmente restabelecido após ter estado mais de seis horas condicionado, devido à queda de uma máquina giratória de um reboque de um veículo pesado.

Os trabalhos de remoção da máquina giratória do local prolongaram-se ao longo da tarde. Já após ser retirada, os Bombeiros, a Proteção Civil Municipal e os serviços de limpeza da Câmara Municipal de Almeirim procederam à limpeza da via, para que esta reunisse as condições necessárias para a circulação automóvel. A via esteve condicionada ao trânsito, no sentido Almeirim/Alpiarça, entre as 15h30 e as 21h30.

Recorde-se que a máquina giratória estava a ser transportada por um veículo pesado de mercadorias, quando resvalou do reboque e caiu para a via, cerca das 15h30, desta terça-feira, dia 16 de julho.

A giratória encontrava-se inoperacional, o que dificultou a sua remoção do local.

A GNR de Almeirim está no local a controlar o trânsito, que se encontra condicionado no sentido Almeirim/Alpiarça.