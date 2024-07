A noite mais colorida do ano está a chegar

Al Cor Race & Fun Almeirim realiza-se no dia 3 de agosto. As inscrições estão ainda aberta para a 9.ª Edição da Al Cor Race & Race & Fun – Borrego Leonor & Irmão, SA.



O circuito tem 2 400 m, com obstáculos, muito pó colorido, muita animação e surpresas, até à meia noite.

A Associação 20 kms de Almeirim, organizadora do evento, garante um kit com:

1 Voucher 5€ a descontar num restaurante aderente;

1 Voucher Adega Cooperativa de Almeirim 1 + 15%;

1 Voucher desconto Corpus Tempo;

1 Tshirt Al Cor Race & Fun 2024 – Borrego Leonor & Irmão;

1 Óculos de proteção;

2 Sumos Compal;

1 Água Serra da Estrela;

1 Pão com Chouriço;

2 Saquetas de pó colorido.

As inscrições podem ser feita através do link:

lap2go.com/al-cor-race-fun-2024