Tasquinhas, música, bailes, folclore e vacada nas Festas de Benfica do Ribatejo

As festas de Benfica do Ribatejo realizam-se entre hoje e domingo, dias 19 a 21 de julho, junto ao Pavilhão Desportivo da vila. O certame promete tasquinhas, música, bailes, folclore e vacada ao longo dos festejos.

Para hoje, está prevista a inauguração do certame pelas 20h00. Às 21h00, o programa segue com as Marchas Populares de Benfica do Ribatejo. Mais tarde, inicia o baile com Vitor Vilela. O momento alto da noite é o concerto de Marcus, pelas 23h00. A festa prossegue com a tenda jovem, no recinto das festas.

No sábado, dia 20 de julho, há demonstração de Karaté com Dojo de Karaté Amicale Benfica do Ribatejo, pelas 20h00. O baile com o Duo Musik Art decorre pelas 20h30 e seguindo-se o grande concerto com os Chave d’Ouro, pelas 23h00. A vacada decorre pelas 00h30. A festa prossegue com a tenda jovem, no recinto das festas.

No domingo e último dias de festas, logo pela manhã, às 9h05, decorre o já tradicional Passeio de Bicicletas Pasteleiras. Pelas 21h00, é a vez de Duo Jorge Paulo e Susana subirem a palco. A Dream Dancing apresenta pelas 21h30 e depois prossegue o baile.