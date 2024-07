Torneio Internacional de Almeirim: Portugal imparável

A Seleção Nacional de sub16 Masculinos venceu três de três jogos do Torneio Internacional de Almeirim, torneio que terminou este domingo, dia 28 julho.



Apesar de um início de jogo um pouco atribulado (9-12), os portugueses bateram um recorde de pontos no 2.º quarto da partida (21-20). Assim, ainda que na entrada para o intervalo, estivessem atrás dos adversários por dois pontos, o 3.º quarto deu a reviravolta ao marcador (20-16). Nos últimos 10 minutos do jogo, Portugal não vacilou e continuou a afirmar a vantagem, vencendo o confronto com a Seleção eslovaca por dez pontos.

Neste duelo destacou-se Erickson Teixeira, que converteu 17 pontos, sete ressaltos e uma assistência, atingindo uma valorização de 18 pontos. Ao seu lado, sobressaíram também Martim Queiroz (9pts, 3res, 2ast – 11,5val) e Diogo Moreira (6pts, 6res, 2ast – 11val).

A equipa das quinas termina o Torneio Internacional de verão invencível com vitórias frente à Grã-Bretanha, Hungria e, por fim, Eslováquia. De 8 a 17 de agosto, a Seleção Nacional irá disputar o Campeonato da Europa, divisão B, na Macedónia do Norte.