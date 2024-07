Centro de Saúde de Almeirim tem nova médica

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria da Lezíria anunciou, recentemente, a colocação de uma nova médica no Centro de Saúde de Almeirim. Segundo a ULS, a médica Carolina Ferreira foi colocada na unidade de Almeirim, assegurando médico de família a mais utentes do concelho.

Para além da médica colocada em Almeirim, o CA da ULS da Lezíria fez a receção, no dia 25 de julho, a dois médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar.

Os médicos Gonçalo Melo e Tiago Cunha foram recebidos numa sessão de boas-vindas, que contou com a presença da presidente do Conselho de Administração, Tatiana Silvestre, da diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Ana Rita Paulos, do diretor clínico para a área dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), João Soares Ferreira, e dos vogais executivos, Hugo de Sousa e Sérgio Domingos.

João Soares Ferreira partilhou a satisfação com o crescimento da equipa médica e destacou os esforços contínuos para melhorar os CSP na região, sublinhando os progressos já alcançados e delineando metas para o futuro.

De acordo com o diretor clínico, além destes médicos, prevê-se ainda a contratação de mais nove médicos de MGF através do Concurso que se iniciará em breve.

O diretor clínico aproveitou ainda a ocasião para destacar a mudança de paradigma que se tem verificado, com a maioria das unidades de saúde a transitar para o modelo B. Atualmente, restam apenas cinco Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), sendo que duas delas têm o potencial de progredir para USF, segundo a visão da administração.

“Sobram cinco UCSP, sendo que duas delas têm critérios, na nossa visão, para que possam progredir. Será um trabalho que queremos iniciar”, acrescentou.

Para a concretização deste processo, o diretor clínico dos CSP realçou a importância da fixação de profissionais de saúde: “Óbvio que isto só se consegue com recursos humanos que estejam motivados”, afirmou, reforçando a disponibilidade do Conselho de Administração para auxiliar os novos médicos: “estamos profundamente disponíveis para o que for necessário. Sejam bem-vindos, contem connosco, nós contamos muito convosco”, concluiu.