60 anos de violência doméstica

Uma mulher octogenária ficou ferida, com muita gravidade, em resultado de uma tentativa de homicídio, no dia 30 de junho, em Almeirim, com um machado. O agressor é o marido da vítima, também com cerca de 82 anos, e foi detido pela GNR.

Guilhermina Fonseca explicou na TV que a vítima sofreu uma fratura craniana. A irmã da vítima confessa que “reagiu ao agressor tirando a marreta da mão do agressor para a tentar defender e que o vizinho impediu o agressor de se suicidar”.

No relato feito na televisão, Guilhermina diz que esta “não foi a primeira vez que o agressor tentou matar a companheira e que a vítima não fez queixa por medo de ficar sem casa”.

Recorde-se que a esposa do agressor foi levada de helicóptero para o hospital de São José, em Lisboa e a irmã da vítima foi transportada de ambulância para o hospital de Santarém.

O agressor foi presente ao procurador do Ministério Público e foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Pelos relatos, nos 60 anos de casados, sempre existiram episódios de violência doméstica