Temperaturas a rondar os 40º colocam concelho de Almeirim sob aviso amarelo

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo na sexta-feira e sábado, dias 9 e 10 de agosto, devido à persistência de temperaturas elevadas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas esperadas vão rondar os 37º e 39º Celsius, estando o aviso amarelo em vigor entre as 9h00 de sexta-feira e as 11h00 de sábado.

Nos dias seguintes, as temperaturas máximas baixam até aos 33º Celsius, voltando a subir para os 41º no dia 15 de agosto. As temperaturas mínimas nos próximos dias vão rondar os 16º e 21º celsius.

O aviso amarelo é determinado sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.