Santarém requalifica acesso norte da cidade

A Câmara Municipal de Santarém vai requalificar o acesso norte da cidade, entre a entrada da Circular Urbana D. Luís I (designada “Rua O”) e a rotunda do hipermercado Continente, num investimento de cerca de 1,2 milhões de euros. A autarquia tem prevista uma intervenção estruturante de acesso à cidade de Santarém, com a criação de três vias rodoviárias, duas novas rotundas, passeios e ciclovias.

Inicialmente, será intervencionada a zona desde o acesso da rotunda aérea até à entrada do Eleclerc e logo de seguida, a restante zona até à rotunda junto ao Continente, evitando assim complexos e morosos constrangimentos com o trânsito rodoviário nesta estruturante via de acesso à cidade.

O município pretende melhorar os acessos da Avenida Francisco Sá Carneiro, através da construção de uma rotunda de articulação, entre a Nacional 3 e a Circular Urbana de Santarém. Está também prevista a construção de uma faixa de rodagem com três vias (duas de entrada e uma de saída), um novo troço de ciclovia e ainda um novo acesso à Circular Urbana D. Luís I (designada “Rua O”).

Este investimento resulta de uma parceria entre entidades públicas e privadas e o município espera, em 2025, começar as obras da segunda fase do projeto, que vão incidir entre o pingo doce e a rotunda do continente.