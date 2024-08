ULS da Lezíria coloca a primeira “bomba de insulina” em jovem com diabetes tipo I

O Centro de Tratamento de Sistemas de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (PSCI) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) deu um passo importante no tratamento da diabetes tipo 1, ao colocar pela primeira vez uma “bomba de insulina” num jovem. Tiago Delgado foi o primeiro contemplado com este avanço terapêutico na instituição.

O jovem, que começou a ser seguido na Consulta de Diabetes Pediátrica da ULS da Lezíria em fevereiro deste ano, altura em que recebeu o diagnóstico, expressou o seu contentamento com a receção do equipamento: “Fiquei satisfeito, porque a bomba de insulina vai ajudar a melhorar a minha qualidade de vida”, afirmou, refletindo o impacto positivo que este dispositivo terá no seu dia-a-dia.

Segundo Filipa Vilarinho, pediatra e coordenadora do Centro de Tratamento de PSCI, esta ação representou “um grande avanço clínico e tecnológico para a instituição”.

O Sistema de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (ou “bomba de insulina”), é um aparelho de pequenas dimensões, que injeta insulina continuamente no organismo, tendo como objetivo imitar o funcionamento do pâncreas. Sobre este ponto, Filipa Vilarinho salienta as vantagens do equipamento: “Este sistema permite uma melhoria significativa na qualidade de vida de quem tem diabetes tipo 1, eliminando a necessidade de múltiplas injeções diárias de insulina (mínimo seis vezes por dia) e contribuindo para um melhor controlo da doença.”

De acordo com a médica pediatra, “o processo de colocação da ‘bomba de insulina’ inclui uma formação intensiva aos jovens e aos pais, e, tem a duração de três dias completos.” Após a colocação, a equipa realiza uma avaliação periódica, inicialmente quinzenal e depois mensal”, explica Filipa Vilarinho, acrescentando que para apoiar neste processo, a equipa desenvolveu um Manual Educacional de Sistemas de PSCI.

Recorde-se que a Consulta de Diabetes Pediátrica encontra-se em funcionamento desde 2012, e tem acompanhado crianças e adolescentes com esta patologia. Em 2023, foi criado o Centro de Tratamento de Sistemas de PSCI da ULS da Lezíria, que conta com uma equipa multidisciplinar, constituída por pediatras, enfermeiras, nutricionista e psicóloga.

Até ao final do ano, a ULS da Lezíria prevê a colocação de mais 11 “bombas de insulina” em crianças e adolescentes seguidos na Consulta de Diabetes Pediátrica.