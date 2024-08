Morreu Manuel Catrola André, antigo funcionário da Escola Superior Agrária de Santarém

Manuel Luís Rodrigues Catrola André, antigo funcionário da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS), faleceu vítima de doença súbita no passado sábado, dia 10 de agosto, aos 72 anos de idade.

Manuel Catrola André, natural de Almeirim, era uma pessoa conhecida e querida no seio do Instituto Politécnico de Santarém, com particular enfoque em todas as gerações de estudantes e funcionários, docentes e não docentes da ESAS, que com ele privaram.

Fez carreira, ao longo de décadas, como Técnico da Logística e Gabinete de Audio Visuais, na Escola Superior Agrária de Santarém, onde também integrou o Conselho Diretivo da instituição.

Em comunicado nas redes sociais, a ESAS destaca “o seu saudável sentido de humor, a sua generosidade e a sempre pronta vontade de ajudar”.

“À família enlutada, a ESAS manifesta o seu pesar e solidariedade. Em nome de toda a comunidade académica um simples OBRIGADA Manuel Luís, por nos teres dado o privilégio de ser teu colega e amigo! Até um dia. Ao Alto Charruas!!!”, conclui.

A data e hora da realização das cerimónias fúnebres de Manuel Catrola André ainda não são conhecidas.