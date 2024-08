Agrupamento de Escolas de Almeirim inicia atividades letivas a 13 de setembro

O Agrupamento de Escolas de Almeirim (AEA) divulgou as datas das apresentações e início das atividades letivas para o ano letivo 2024/2025, segundo o comunicado divulgado pela instituição.

No dia 12 de setembro, está agendada a apresentação em todas as escolas e jardins de infância do AEA. No dia seguinte, dá-se início às atividades letivas.

Já a publicação das listagens das turmas ocorre no dia 30 de agosto, na Escola Secundária Marquesa de Alorna.

O agrupamento informa ainda que os manuais escolares atribuídos aos alunos do 1º ciclo terão de ser devolvidos no final do ano letivo 2024/2025.

A entrega dos manuais escolares reutilizados, decorre em setembro, na Escola Básica Febo Moniz, para os 5ºs, 6ºs, e 7ºs anos, e na Escola Secundária Marquesa de Alorna, para os 8ºs, 9º e Ensino Secundário.

O AEA remete para o seu site a informação sobre a calendarização das apresentações e entrega de manuais escolares.