Almeirim recebe partida da Volta a Portugal de Cadetes e Volta a Portugal Feminina

A cidade de Almeirim volta, mais uma vez, a ser palco do ciclismo nacional. Desta feita, a Zona Norte vai acolher a partida e chegada da primeira etapa da 16.ª Volta a Portugal de Cadetes e a 3.ª Volta a Portugal Feminina Sub-19, que se realizam entre os dias 23 e 25 de agosto.

Antes dos atletas fazerem-se à estrada, a partida será dada no Cine Teatro de Almeirim, na sexta-feira, pelas 11h00, com uma palestra sobre Ética no Desporto. Já à tarde, na estrada, arrancam as duas provas, que vão partilhar por completo o traçado da primeira etapa: um contrarrelógio de 11,2 quilómetros que vai passar pela cidade de Almeirim e Fazendas de Almeirim. Em Almeirim, a primeira atleta júnior feminina irá partir às 15h00 e o primeiro cadete masculino às 16h00.

A prova vai condicionar o trânsito na Zona Norte e acessos norte de Fazendas de Almeirim:

A prova continua na região e no sábado, os cadetes partem de Santarém às 10h00 para uma ligação de 84,9 quilómetros até Benavente, onde a chegada está prevista para as 12h24. A etapa, com duas contagens de montanha de terceira categoria, não apresenta grandes dificuldades. Já as juniores femininas vão partir de Santarém às 15h00, também rumo a Benavente, onde são esperadas às 16h55, ao fim de 66,6 quilómetros.

As decisões estão guardadas para domingo. A derradeira tirada dos cadetes irá começar em Alpiarça, às 10h00, e tem final previsto para as 12h19, ao fim de 85,4 quilómetros, no alto de Montejunto. A meta final coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria. As juniores femininas também irão enfrentar a subida à Serra de Montejunto, mas numa etapa de 61 quilómetros, com início às 15h00, no Cartaxo, estando a chegada esperada às 16h39.