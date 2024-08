Festival da Sopa da Pedra arrancou

O festival da Sopa da Pedra foi inaugurado esta quarta-feira, dia 28, pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias. O evento decorre até domingo, no parque das Tílias, com gastronomia, artesanato e música, anunciou a organização.

O evento pela Confraria Gastronómica de Almeirim e conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e terá as tradicionais tasquinhas montadas por associações locais, com a Sopa da Pedra, as caralhotas e o melão a serem o principal destaque nas ementas.



O programa de animação conta este ano com um concerto da cantora Áurea (sexta-feira) e com um espetáculo do cantor Fernando Correia Marques (quinta-feira).