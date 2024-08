11 ª Edição das Jornadas de Cultura de 6 a 15 de setembro em Salvaterra de Magos

Inauguração do Museu do Concelho, concerto com Camané, Teatro com Ricardo Carriço e Ricardo Castro, lançamento do livro infantojuvenil e da Revista Magos, Noite de Fados, Projeto Praça ComVida, espetáculos musicais, recriações históricas, exposições, folclore e visita aos Concheiros. A 11ª edição das Jornadas de Cultura do concelho de Salvaterra de Magos apresenta, de 6 a 15 de setembro, um programa muito variado.

Ao realizar o certame, o objetivo da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos é dar a conhecer a história e a identidade do concelho através da dinamização de diferentes iniciativas de cariz cultural.

O programa inicia a 6 de setembro, sexta-feira, pelas 21h, na Capela Real com recriação histórica, momentos musicais e dança de época, subordinada ao tema “O Paço Real de Salvaterra de Magos – VII séculos de História”. Segue-se o concerto com o fadista CAMANÉ.

A 7 de setembro, sábado, a programação arranca com o projeto municipal Praça ComVida, pelas 10h, no Mercado Diário de Salvaterra de Magos com Showcooking “Receitas de lanches para um regresso às aulas saudável” por Mónica Venda. Haverá também venda de artesanato e de produtos locais.

À tarde, 16h, destaque para o lançamento de mais um livro infantojuvenil editado pela Câmara Municipal: “O Avô dos Falcões em Salvaterra de Magos nos anos de 1800” da autoria de Cristina Norton e ilustrado por Marta Ferreira. Haverá distribuição gratuita de gelados e momento musical com Laura Macedo e Marcelo Silva. Os livros são de distribuição gratuita, por isso a Câmara Municipal incentiva todos os anos à solidariedade, sugerindo a doação de embalagens de cereais para o projeto municipal da Loja Social.

A noite, 21h, será dedicada ao fado no Largo da República, em Marinhais, com a presença em palco dos Fadistas João Chora, Ana Paula Martins e Sara Paixão, na Guitarra Portuguesa vai estar Custódio Castelo e na Viola Baixo, Nani.

Também nesse dia, 21h, no Pavilhão das Festas de Foros de Salvaterra, terá lugar o XVI Festival de Folclore organizado pelo Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra.

A inauguração do Museu do Concelho está marcada para domingo, 8 de setembro, pelas 16h, no Edifício do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos. Um Antes, no Celeiro da Vala (15h30), será apresentado um vídeo da “Recriação do Paço Real de Salvaterra de Magos”.

No segundo fim de semana das Jornadas de Cultura destaque para o espetáculo musical com “Ús Sai de Gatas”, dia 13 de setembro (sexta-feira), pelas 21h, na Área de Lazer, junto ao Ringue, no Granho.

Em Muge, no sábado, 14 de setembro, 14h30, a Casa do Povo vai inaugurar a X Exposição “As Nossas Gentes” – Casamentos. Uma hora depois (15h30), no auditório da Casa do Povo de Muge, sobem ao palco os atores Ricardo Castro e Ricardo Carriço para apresentar a comédia satírica “Monólogos do Pénis”.

Domingo, 15 de setembro, de manhã (10h) vai decorrer uma visita ao Laboratório de Arqueologia, instalado – com o apoio da Câmara Municipal – na Casa do Povo de Muge, seguida de visita às escavações arqueológicas do concheiro Cabeço da Amoreira, em Muge. A Câmara Municipal disponibiliza transporte com saída da Casa do Povo de Muge pelas 10h15.

A fechar a programação da 11ª edição das Jornadas, domingo à tarde (15h) o Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, recebe a inauguração da exposição “Artes da Nossa Terra” – Desenho a carvão por Tânia Mendes e o lançamento (15h30) da XI Revista Cultural Magos sobre os “660 anos da Carta de Privilégios de D. Pedro I aos moradores de Santa Maria da Glória (1364-2024)”. A música estará a cargo da violinista Natália Juskiewicz acompanhada de viola de fado e guitarra portuguesa.

Exposições a visitar:

– Exposição de Aguarelas de Marta Ferreira – Galeria de Exposições da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos (9 de setembro a 15 de novembro);

– Exposição “Artes da Nossa Terra” – Desenho a carvão por Tânia Mendes – Espaço Jackson, Glória do Ribatejo (15 de setembro a 31 de janeiro);

– Exposição “Profissões d’Antigamente … O Sapateiro” (até 30 de novembro);

– Exposição “O Concelho de Salvaterra de Magos” – Postais ilustrados pelos alunos do 12º ano do Curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos – até 12 de setembro.