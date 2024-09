Festival “Já Te Dou o Arroz” promove sabores e tradições na Vila de Ulme

A Vila de Ulme, no concelho da Chamusca, acolhe no fim-de-semana, de 6, 7 e 8 de setembro, a quarta edição do festival “Já Te Dou o Arroz”, numa organização conjunta entre a Câmara Municipal da Chamusca e a Junta de Freguesia de Ulme.

O festival é inteiramente dedicado a promover o arroz, um produto endógeno e essencial para a freguesia e um dos maiores tesouros de Ulme, onde vastas extensões de arrozais dominam a paisagem da charneca ribatejana.

Este cereal não é apenas um ingrediente; é uma fonte vital de riqueza e sustento para muitas famílias, sendo que o festival desempenha um papel crucial no desenvolvimento económico, na promoção do turismo local e na valorização da identidade cultural de Ulme e da Chamusca.

Durante três dias, o recinto de festas de Ulme será palco de diversas atividades, entre as quais a confeção e apresentação de pratos e doces à base de arroz, sessões de showcooking, uma caminhada pelo trilho dos arrozais, atividades desportivas, missa com a bênção do arroz, e ainda muita música, folclore, cultura e animação.

Este ano, a grande novidade é o espaço de degustação “Canteiros de Arroz”, onde os chefs residentes, José Maria Lino e João Simões, criarão diariamente pratos exclusivos com arroz.

Os visitantes poderão saborear dois pratos diferentes por dia, através da compra de um kit de degustação diário por 10€. Este kit inclui um copo descartável, uma mini frigideira, talheres, uma garrafa de água Healsi (0,5L), 1kg de Arroz Caçarola, um saco mochila e os pratos de degustação do dia.

Durante o festival, os visitantes poderão deliciar-se com uma variedade de pratos de arroz que exaltam o melhor da nossa gastronomia. Entre as iguarias, destacam-se o tradicional Arroz de Cabidela, o sofisticado Arroz Cremoso de Cogumelos e Vinho do Porto e o irresistível Arroz Malandrinho de Tamboril e Camarão.

Para aqueles que preferem sabores mais intensos, haverá a deliciosa Paelha Mista e o Arroz Cremoso de Barriga de Porco, Chouriço e Cebola Crocante.

E para os que apreciam sabores exóticos, também estarão disponíveis opções de sushi. Como sobremesa, não poderia faltar o tradicional e delicioso arroz-doce, uma perfeita combinação de cremosidade e doçura.

No cartaz musical, destaque para os espetáculos dos Adiafa(06 de setembro às 22h00), 7 Saias(07 de setembro, às 22h00) e RH+ (08 de setembro, às 20h00).

A festa continua pela noite dentro com a presença do DJ Ti Manel e L_Barral, respetivamente 6 e 7 de setembro a partir da meia-noite.