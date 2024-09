Centro Amicale regressa a Almeirim

O Centro de Karaté Amicale Almeirim que pertencente à Associação Amicale Karate – Portugal Martial Arts (AK-PMA), com mais de 40 anos de experiência, regressou à cidade de Almeirim.



Até 2021 o Centro encontrava-se apenas em Fazendas de Almeirim no Pavilhão Gimnodesportivo, com o Mestre David Dias, atual presidente da direção a AK-PMA.

Após uma pausa por motivos profissionais o Sensei Paulo Sérgio Jordão, decidiu entrar novamente na aventura do Karate e reuniu-se ao Centro do concelho, com um Dojo em Benfica do Ribatejo, em Novembro de 2021.



A experiência foi bastante positiva e foi feito o convite ao Sensei Paulo Sérgio Jordão, para dar continuidade aos dois projetos já existentes e assumir a direção do Centro de Karate.



A direção foi totalmente assumida, iniciando assim uma caminhada, com uma nova equipa de trabalho, constituída por elementos de Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim e Almeirim.



Depois de duas freguesias do concelho, com o ensino de Karate, e com os bons resultados obtidos nos dois anos de trabalho do Sensei Paulo Sérgio Jordão, principalmente a nível competitivo, o próximo objetivo seria regressar a Almeirim.

Finalmente foi possível o regresso e a partir do dia 04 de setembro, pelas 19h, Almeirim irá voltar a ter aulas de karaté com a Amicale Karate, no Pavilhão ABC.



O início da época em Benfica do Ribatejo, será no dia de 02 de Setembro de 2024, na Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, pelas 19h e nas Fazendas de Almeirim, no dia 03 de Setembro, no Pavilhão Gimnodesportivo de Fazendas de Almeirim, também pelas 19h.



“Toda a minha vida fiz karaté. Fiz muita competição, fui Campeão Nacional 5 vezes, fui atleta da Federação Nacional de Karaté Portugal e nesta fase da minha vida, sinto que devo passar os conhecimentos desta arte, aos meus alunos. É um orgulho enorme vê-los a crescer diariamente e ajudá-los a obterem princípios e ultrapassar dificuldades para conseguirem os resultados esperados” – menciona o Sensei Paulo Jordão.