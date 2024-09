Junta de Almeirim abre inscrições para almoço de 3ª idade

A Junta de Freguesia de Almeirim, está a organizar um almoço destinado à 3ª idade, que se realiza no dia 12 de outubro, pelas 12h00, no Salão da Quinta da Feteira, em Fazendas de Almeirim.

A Junta de Almeirim abre as inscrições para este almoço no próximo dia 3 de setembro. A data final das inscrições é no dia 1 de outubro.

Os moradores da Tapada devem dirigir-se ao posto de atendimento da Junta na antiga escola da localidade. O atendimento neste local realiza-se todas as terças-feiras entre as 10h30 e as 11h30.

Os interessados devem apresentar documento de identificação, ter residência na freguesia de Almeirim e mais de 65 anos.