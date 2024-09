NERSANT e CRIT assinam protocolo de cooperação para inclusão

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o CRIT – Centro de Reabilitação e Integração Torrejano celebraram um protocolo de cooperação que visa promover a inclusão de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade no mercado de trabalho. Este acordo estabelece a criação de sinergias entre as duas entidades, com ações concretas e objetivos claros para facilitar a integração profissional e social destas pessoas.

A assinatura do protocolo, concretizada no dia 4 de setembro nas instalações do CRIT, demonstra o compromisso da NERSANT para com a inclusão e a responsabilidade social, evidenciando a preocupação da associação em promover a integração efetiva de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, valorizando, desta forma, a diversidade e o respeito pelas diferenças, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

No âmbito deste protocolo, cabe ao CRIT a disponibilização de informações técnicas especializadas sobre a Integração de Pessoas com Deficiência, adequando-as às expetativas e necessidades das empresas; esclarecimentos às empresas e apoio na preparação e submissão de medidas de emprego apoiado, destinadas a pessoas com deficiência; acompanhamento pós-colocação das Pessoas com Deficiência contratadas; apoio para a deteção e eliminação de barreiras ao acesso e manutenção de emprego das Pessoas com Deficiência; e a formação contínua das Pessoas com Deficiência.

A NERSANT tem como compromisso trazer o tema da integração de Pessoas com Deficiência e Incapacidades para a sua intervenção, bem como participar na comunicação deste tema junto dos seus associados.

A realização deste protocolo de cooperação reforça o compromisso da NERSANT e do CRIT em criar um ambiente empresarial mais inclusivo e acessível, onde todas as pessoas têm a oportunidade de contribuir e prosperar.