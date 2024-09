EPVT promove formação interna sobre educação inclusiva

Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) realizou, no dia 05 de setembro, uma sessão de formação interna dedicada ao tema “Educação Inclusiva”, destinada a docentes e não docentes,

Com a participação de cerca de 20 profissionais, a formação teve como principais objetivos aprofundar conhecimentos sobre o Decreto-Lei 54/2018, referente à Educação Inclusiva, explorar medidas de suporte à aprendizagem e inclusão e, sensibilizar toda a equipa para a importância de práticas inclusivas no ambiente escolar.

A professora Ana Garcia, com formação em ‘Necessidades Educativas Especiais’ no domínio cognitivo-motor, experiente no ensino especial e no apoio a crianças e jovens com necessidades específicas de aprendizagem, conduziu a sessão. Durante a formação, foi promovida uma reflexão sobre as ferramentas que os docentes e colaboradores da EPVT têm disponíveis para trabalhar com todos os alunos, garantindo uma educação mais inclusiva e ajustada às necessidades de cada estudante.

A formação marcou o arranque do ano letivo 2024/2025, reforçando o espírito de partilha e o fortalecimento de relações entre pares, na comunidade escolar.

A Escola Profissional do Vale do Tejo continua a oferecer um leque diversificado de cursos adaptados a diferentes perfis e interesses, proporcionando uma formação sólida e prática em várias áreas. Estão abertas inscrições para os seguintes cursos:

Cursos Profissionais (CP): Técnico/a de Multimédia, Técnico/a de Turismo, Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital, Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, Técnico/a de Restaurante/Bar.

Cursos de Educação e Formação (CEF): Operador/a de Logística

Estes cursos são orientados tanto para a entrada no mercado de trabalho como para o prosseguimento de estudos, oferecendo uma formação moderna, atual e ajustada às necessidades empresariais da região. A EPVT conta com um corpo docente altamente qualificado e dispõe das infraestruturas adequadas, proporcionando aos alunos estágios profissionais e atividades extracurriculares que desenvolvem as suas competências pessoais e profissionais.

É possível obter mais informações ou realizar a inscrição através do site oficial da EPVT: www.epvt.pt.