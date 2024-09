Detido por tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ), procedeu no dia de ontem, à identificação, localização e detenção de um cidadão estrangeiro, de 39 anos de idade, fortemente indiciado da prática de um crime de homicídio na forma tentada com uso de arma branca, sobre um cidadão, também estrangeiro, com 25 anos de idade.

Os factos ocorreram no passado dia 4 de setembro, próximo das residências da vítima e do agressor, em Alhandra, Vila Franca de Xira, em contexto de uma relação de vizinhança conflituosa.

A vítima encontra-se internada em unidade hospitalar face às graves lesões que lhe foram infligidas.

A investigação, conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública na localização do suspeito.

O arguido será presente no dia de hoje às autoridades Judiciárias junto do Tribunal de Instrução Criminal do Comarca de Lisboa Norte, para interrogatório e aplicação de medidas de coação.