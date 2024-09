Nove dias de festa e milhares de visitantes na Alpiagra 2024

A 42ª edição da Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – registou milhares de visitantes ao longo dos seus nove dias, numa festa que celebrou as tradições, a gastronomia e a essência do território. Realizada entre os dias 17 e 25 de agosto, a feira consolidou-se mais uma vez como uma referência no setor agrícola, comercial e cultural da região do Ribatejo.

Com centenas de expositores de diversas áreas, desde a agricultura, maquinaria e inovação até ao comércio local, gastronomia e artesanato, a Alpiagra revelou-se uma verdadeira montra de excelência. Este ano, destacaram-se as iniciativas direcionadas para a sustentabilidade ambiental e inovação agrícola, refletindo as tendências do futuro no setor, com a realização de um salão de veículos elétricos e híbridos a reafirmar Alpiarça como um dos concelhos pioneiros em medidas de proteção ambiental e de sustentabilidade.

“O crescimento no número de visitantes é fruto do sucesso do evento, da união dos alpiarcenses em torno do mesmo e da importância que a Alpiagra tem para a economia e a cultura da região. Estamos orgulhosos do que foi alcançado este ano e pretendemos que a próxima edição venha ainda mais com a ambição de continuar a inovar e a oferecer uma experiência única a todos os que nos visitam”, afirmou Sónia Sanfona, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça.

Sob o mote ‘Sinta o Ribatejo’, o evento contou com programação repleta de espetáculos musicais, concertos com artistas nacionais e internacionais e diferentes áreas funcionais tais como: Pavilhão Comercial e Empresarial, Pavilhão da Terra, Cultura e Sabores, Tasquinhas, Artesanato, Doçaria, Espaço da Reserva Natural do Cavalo Sorraia, Picadeiro de Batismos a Cavalo e Demonstrações, Picaria de Garraiadas e um espaço do CRO-Alpiarça, onde vários animais ganharam uma nova família.

O espaço Academia Sabores de Alpiarça foi também um dos espaços de destaque e que deu a conhecer a quem visitou o certame o melhor da cozinha e doçaria tradicional. O recinto contou ainda com o ‘Espaço Jovem Feel’, que recebeu centenas de jovens todas as noites da Alpiagra.

Além da gastronomia, também o vinho esteve em destaque com um espaço dedicado à “Cidade do Vinho 2024”, projeto que Alpiarça integra, após candidatura conjunta com os municípios de Almeirim, Cartaxo e Santarém, e que marcou a participação neste certame com provas de Vinhos da região, acompanhadas por harmonizações gastronómicas.

A abrir o evento esteve, uma vez mais, o tradicional Cortejo das Vindimas, uma recriação da cultura e das tradições alpiarcenses, que este ano permitiu a participação de todos os munícipes, e contou com a presença de campinos, cabrestos, associações do concelho, ranchos e grupos etnográficos, assim como a especial participação do Rancho Folclórico de Champigny-sur-Marne, cidade francesa geminada com a vila de Alpiarça, que a convite do município, esteve presente na inauguração da feira, representada pela Casa de Portugal de Champigny-sur-Marne” e respetiva delegação.

O intercâmbio foi também nacional, inaugurando uma nova rúbrica da Alpiagra, onde teremos a participação de outros municípios portugueses convidados. Nesta primeira realização contámos com a presença, que muito nos honrou, do município de Ourique, vila alentejana, “Capital do Porco Alentejano”, que se apresentou num espaço de promoção dos seus produtos e da região.

A Câmara Municipal de Alpiarça gostaria de enaltecer e agradecer ainda a dedicação de todos os funcionários municipais e voluntários para o sucesso destes nove dias de evento. O seu trabalho, que começou muito antes de agosto e decorreu, sobretudo, nos bastidores, foi essencial para todas as expectativas superadas nesta edição da Alpiagra.