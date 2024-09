Santarém assina protocolo de adesão à marca “Aire e Candeeiros”

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém e Nuno Russo, vereador do Município de Santarém, participaram, no dia 4 de setembro, na assinatura de um protocolo de cooperação para promover a marca “Aire e Candeeiros”, nas icónicas Grutas de Santo António, em Alvados, numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado.

O protocolo, assinado por vinte e uma entidades, entre as quais, autarquias, comunidades intermunicipais, associações de desenvolvimento e instituições ligadas ao turismo, promovido pela ADSAICA – Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros foi firmado, no âmbito do projeto “Aire & Candeeiros”, integrado no Plano de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém/Torres Novas.

Esta área protegida, criada em 1979, abrange os concelhos de Alcobaça, Porto de Mós, Alcanena, Ourém, Rio Maior, Santarém e Torres Novas.

Este protocolo de colaboração, para além da ADSAICA e dos municípios já referidos, integra o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, as Entidades Regionais de Turismo e as Agências Regionais de Promoção Turística do Alentejo e do Centro, as Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo, do Médio Tejo, do Oeste e da Região de Leiria, os Grupos de Ação Local ADAE, ADIRN, APRODER E LEADER OESTE.

O objetivo é estabelecer formas de cooperação entre todas as entidades envolvidas, com vista à estruturação dos produtos turísticos” Aire & Candeeiros”, com o objetivo de estruturar, divulgar e potenciar os recursos que este território encerra.

O produto turístico “Aire e Candeeiros” tem como missão valorizar os recursos do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e do Monumento Natural das Pegadas dos Dinossáurios de Ourém e Torres Novas (MNPD OTN). Entre os projetos propostos destacam-se a promoção de atividades económicas sustentáveis na área protegida, a criação e valorização de rotas e percursos pedestres, cicláveis e equestres, a interpretação e divulgação dos valores naturais e a promoção do turismo de natureza e desporto ao ar livre. Também está prevista a promoção de bens produzidos com recursos endógenos e a internacionalização do território.

O Município de Santarém tem como obrigação, colaborar ativamente com a entidade líder e os restantes parceiros, no âmbito das suas competências, obrigando-se a desempenhar as funções e a realizar os trabalhos que lhe cabem, por inerência, nos termos dos projetos a desenvolver, garantindo todo o apoio necessário à sua execução.

Compete-lhe também, colaborar, no sentido de se concretizarem com sucesso os objetivos definidos nas respetivas candidaturas ao Turismo de Portugal.

O objetivo último é afirmar a região como um destino de natureza, responsável e sustentável, com uma oferta estruturada e integrada e que esteja disponível no mercado global através de meios digitais de promoção e comercialização.