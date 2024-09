“Fernando e Marília: Uma dupla maravilha”

A empresa HortoFitas é gerida por Fernando Fitas e pela sua esposa Marília Fitas e trabalha por grosso e por retalho. É Através do filho João que fazemos uma viagem que começou há 30 anos.

Qual a história da HortoFitas? Como começou e chegou aos dias de hoje?

A HortoFitas é uma empresa de caráter familiar que se dedicou, desde o início, à produção e comercialização de produtos hortícolas e frutícolas. Há cerca de 30 anos, um rapaz de 20 anos, Fernando Fitas, queria ter o seu próprio negócio e, sem olhar para trás, comprou a sua primeira carrinha e mandou-se aos “leões”. Depois de muitos anos de trabalho, sacrifícios, persistência e dedicação a empresa chega aos dias de hoje com uma evolução tremenda, só quem vive o dia a dia de trabalho sabe o quão difícil foi chegar até aqui. Também aproveitar para agradecer a todos aqueles que passarão pela empresa e que no fundo ajudarão no seu crescimento.

Como surgiu a ideia de abrir um espaço na Arena d’Almeirim?

A ideia de abrir um espaço na Arena d’Almeirim surgiu de um convite feito por parte da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, parceiro com quem já trabalhamos há imensos anos no fornecimento de Frutas e Legumes, para que fizéssemos parte deste grande e assertivo projeto que foi a remodelação da Praça de Touros.

Já tínhamos um histórico de família ligado a este tipo de comércio, os meus avós, Emília e José Fitas, estes tinham um supermercado na Tapada, então já havia algumas bases sobre esta área de comércio a retalho, pois até à altura, só trabalhávamos com a parte grossista do mercado. Agora um pouco em tom de brincadeira, queríamos aproveitar a loja para dar descanso à Patroa, Marília Fitas, mas agora temos tudo menos descanso e ainda bem.

Como tem corrido o negócio?

O negócio tem corrido de forma bastante positiva. Desde o dia da abertura até hoje temos tido uma adesão incrível dos nossos clientes, a quem devemos dar uma palavra de agradecimento por todos os dias frequentarem o nosso espaço, o que acaba por demonstrar que há uma forte procura por produtos frescos e, acima de tudo, as pessoas procuram qualidade.

Já aumentaram o espaço de venda?

Sim, começámos na Loja 1, mas, com a afluência que, ao passar dos meses, tem aumentado, aproveitamos a oportunidade de juntar 3 lojas (Lojas 4, 5 e 6) e decidimos avançar com esse projeto onde estamos há cerca de 3 anos, que pudemos dizer que foi uma aposta ganha da nossa parte, existe mais espaço para os nossos clientes, mais variedade de produto, mais visibilidade, mais conforto e uma melhor localização.

O que vos distingue?

O que nos distingue é sempre uma pergunta difícil de responder porque vai parar sempre a tudo o que é generalizado, mas para além de todos os dias chegarem legumes e fruta fresca, o que acaba mesmo por nos distinguir é a forma como tratamos os nossos clientes, a simpatia, aqui temos de agradecer à Liliana pela forma excelente que trata os clientes e pelo sorriso e energia que transmite, o conforto que lhes damos, a qualidade. Para nós, os nossos clientes fidelizados acabam por ser parte da nossa família porque estamos com eles todos os dias e acaba por haver uma relação.

No vosso espaço há quase tudo… desde fruta, hortaliças e muito mais?

Sim, procuramos sempre ter de tudo um pouco e, quando existe um pedido especial de um cliente que não haja em loja, tentamos arranjar o mais rápido possível. No nosso espaço pode encontrar muita variedade de fruta, legumes, enchidos e vinhos regionais, começamos a ter produtos de mercearia para complementar um pouco a compra do cliente, bolos secos e bolos caseiros.

Os filhos também já participam ativamente no negócio?

Sem dúvida, desde pequenos que eu [João], o mais novo, e o Rodrigo, o mais velho, que andam connosco no negócio já têm muita bagagem do que é a vida e o que custa para que ter uma vida mais estável, no fundo tudo o que nós fazemos é a pensar neles e a trabalhar para eles.

Apesar de agora, durante a semana, estarem na escola, ao fim de semana eles dão sempre uma grande ajuda tanto na loja como na parte agrícola. Sabemos que podemos ir passar uns dias fora que eles assumem o leme do barco sem problema. São o nosso orgulho.

Muito do que se vende no vosso espaço é produzido por vocês?

Sim, uma das grandes vantagens que temos em relação à concorrência é saber o que vendemos, produzimos tudo o que se vende de hortaliça na loja, de forma sazonal também produzimos melão, melancia, batatas, cebolas e, quando existe alguma falha na produção, tentamos remediar e comprar a produtores que tenham uma produção idêntica à nossa para não desvirtuar o que é a nossa qualidade.

É uma vida dedicada ao negócio?

No início com o Fernando, mais tarde juntou-se a Marília. Uma dupla maravilha. Juntos andaram com o negócio para a frente, nem sempre fácil quando se cria um negócio de base, mas deram a volta por cima e hoje são os dois muitos felizes a fazer aquilo que gostam, não existe coisa melhor que essa.

Reconhecem que a Arena d’Almeirim é um espaço de excelência porque passam por ali milhares e milhares de pessoas?

Sim, a Arena d’Almeirim, desde que foi renovada, trouxe muito mais movimento a esta parte da cidade. A localização privilegiada é uma mais-valia, permitindo alcançar um público vasto e diversificado, e contribuir para o sucesso do negócio.

Por esta altura, o melão e a melancia são os produtos mais procurados?

Desde que abrimos o espaço, este foi sempre conhecido pela qualidade de melão e melancia que vendemos, tem sido tradição, desde então, a nossa aposta forte nestes produtos, especialmente ao fim de semana, onde se pode encontrar uma vasta quantidade de fruta exposta na calçada da Arena d’Almeirim. Não esquecer que esta fruta é toda produzida por nós e vem com um sabor maravilhoso.

Visite-nos na Arena d’Almeirim e descubra a frescura dos nossos produtos, cultivados com toda a nossa dedicação. Melões, melancias e muito mais. HortoFitas – Qualidade e sabor diretamente da nossa terra para a sua mesa!