Adiafa do Tejo: evento de celebração do final das vindimas a 28 de setembro

Há dois anos, por ocasião do seu 25.º aniversário, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) organizou um evento de celebração da efeméride e do final das vindimas. Em algumas casas produtoras de vinho, de norte a sul do país, há o hábito de se fazer uma festa quando acaba a época mais esperada, mas também mais trabalhosa do ano. Se a norte se apelida de entrega do ramo, mais a sul é a chamada adiafa.

E foi com essa premissa que nasceu a Adiafa do Tejo, aqui numa ótica de região, convidando todos os que trabalham na produção, da vinha ao vinho, mas também enófilos e famílias, para um momento de alegria e descontração. A segunda edição está marcada para sábado, dia 28 de setembro, entre as 16h00 e as 23h00, no jardim das Portas do Sol, em Santarém.

A Adiafa do Tejo é um evento aberto ao público, onde a festa se faz em torno da prova dos vinhos da região, a solo ou na versão de cocktails, feitos à base de monocastas de Fernão Pires. Pensados pelo sommelier Rodolfo Tristão, consultor da CVR Tejo, e elaborados com espumante, vinhos brancos, mais aromáticos ou nem tanto, e licorosos, vão ser três as propostas disponíveis: Tejo Tónico, Tejo Campojito e Tejo Sunset. Também à base da casta rainha da região, há sorvetes desta variedade de uva e outros gelados da Pascoalini, presente no registo de street food e aos quais se juntam a Burguesita e a Chips & Bites.

Para acompanhar os vinhos e a comida, música ao vivo, com o artista João Ricardo e DJ Gonçalo Henriques, ambos da região. Os mais pequenos não foram esquecidos e há atividades, como pinturas faciais e jogos adaptados a várias idades, histórias infantis e pintura em painel.

O evento é de acesso livre, mas a prova dos vinhos implica a compra de um copo oficial do evento, no valor de €5,00. Vai haver a possibilidade de comprar os vinhos à garrafa, para consumo no local ou para levar para casa, sendo que os vinhos vão estar à venda por patamares de preço de €5,00, €9,00, €12,00 e €20,00. Para maior comodidade de estacionamento e de acesso ao local do evento, vai haver um autocarro a circular, de forma gratuita, entre o Jardim da República e as Portas do Sol, e vice-versa.

A Adiafa do Tejo 2024 é organizada pela CVR Tejo e conta com o apoio do Município de Santarém, da Entidade Regional do Turismo Alentejo e Ribatejo e da empresa Borrego Leonor & Irmão, estando integrado na programação da Cidade do Vinho 2024.