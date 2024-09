O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo vai comemorar o seu 45º aniversário com um festival internacional, no próximo dia 21 de setembro, no Largo Dr. Moita, nos Coriçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo.

O festival, que este ano decorre fora do habitual programa das festas da vila e tem organização própria do rancho da vila, tem como destaque, novamente, a participação de um grupo espanhol, reforçando o caráter internacional do evento, uma tradição que o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo celebra 45º aniversário com festival internacional tem mantido ao longo dos anos, com excelentes permutas e atuações conjuntas com grupos estrangeiros.

Neste festival sobem a palco o Grupo de Coros y Danzas Alabarderos Del Santísimo Cristo de La Columna de Bolaños Ciudad Real, Castilla-la Mancha [Espanha]; Rancho Típico Sambrense [Algarve]; Rancho Folclórico Santiago da Cruz [Douro Litoral]; Rancho Folclórico de Penedo [Estremadura] e o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo [Ribatejo].

O Festival Internacional de Folclore de Benfica do Ribatejo integra as comemorações do 45º aniversário do grupo e será organizado de acordo com os preceitos da Federação do Folclore Português.

Ainda dentro das comemorações do 45º aniversário, o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo irá realizar um espetáculo de folclore e fado, numa noite que promete ser memorável para os amantes da cultura tradicional portuguesa. O evento, a realizar no dia 19 de outubro, terá um programa diferente e envolvente com jantar e reserva de mesas. Para mais informações e reservas de mesas para o jantar, os interessados devem contactar a organização.